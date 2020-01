Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Důvěřivost se nevyplácí

CHOMUTOVSKO - Pod falešnou záminkou vylákal 5 tisíc; Příležitost dělá zloděje; Pobyt ve vězení je nelákal.

Mladá žena pracující jako obsluha benzinové čerpací stanice na chomutovském sídlišti se minulý týden na vlastní kůži přesvědčila o tom, že důvěřivost se nevyplácí. V průběhu její noční směny tam přišel muž a žádal ji o pomoc. Pod záminkou úhrady výdajů souvisejících s odtahem jeho vozidla, s kterým měl prý dopravní nehodu, z ní měl vylákat 5 tisíc korun. Aby mu věřila, že peníze vrátí, nechal na místě občanský průkaz, klíče a mobilní telefon. Dívka tedy zřejmě neměla pochybnosti o vrácení peněz a půjčila mu je. Dotyčný se už však neukázal a podvedená oznámila událost na policii. Policisté šetřením zjistili podezřelého, kterým je 35letý Chomutovan. Ten při následném výslechu přiznal, že peníze od ženy vylákal a pak je prohrál v nedalekém kasinu. Prý věřil, že za půjčené peníze získá výhru, ze které pak dluh vrátí. To co tedy nakonec získal, je sdělení podezření z trestného činu podvodu, za nějž by ho soud mohl poslat až na dva roky za mříže.

Příležitost dělá zloděje

Nákup v chomutovském hypermarketu v závěru loňského roku se nevyplatil 50letému cizinci. Stačila chvíle nepozornosti a peněženka, kterou si odložil na pult v obchodě, byla pryč. Spolu s ní podle své výpovědi přišel i o občanský průkaz, 100 euro a platební kartu. Policistům se podařilo zjistit, kdo má mít odcizení peněženky na svědomí. Tento týden sdělili podezření dvěma ženám z Chomutovska ve věku 39 a 42 let. Vzhledem k tomu, že v peněžence byla platební karta, budou se zodpovídat z trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Policisté věc prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Ženám v případě prokázání viny u soudu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Pobyt ve vězení je nelákal

Začátkem roku si převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dva muži z Chomutovska ve věku 28 a 50 let. Jsou obviněni z toho, že bez závažného důvodu nenastoupili k výkonu trestu odnětí svobody, přestože je k tomu vyzval soud. Policisté oba muže vypátrali a předali je do příslušné věznice k výkonu trestu.

Během včerejšího dne policisté v okrese Chomutov vypátrali a poté převezli do věznice další tři osoby, které se měly provinit podobným způsobem. Ani jeden z vypátraných ve stanovené lhůtě nenastoupil do věznice k výkonu trestu. Tyto dva muže a ženu policisté prověřují také pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, u něhož zákon stanoví trest odnětí svobody v maximální výši dvou let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 15. ledna 2020

