Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Dodržovat zákony nehodlá; Kouření nebylo.

Drzý řidič

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 60letého muže z Ústí nad Labem ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ten ukázal slušnou dávku drzosti. Společně s litvínovskými policisty se účastnil jednání u Okresního soudu v Mostě. Tam se mimo jiné projednával i zákaz řízení všech vozidel, který měl stíhaný porušit, a o kterém rozhodl Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, v Lovosicích, ale i v Králíkách. První zákaz činnosti má muž od roku 2022 a platný je do příštího roku. Po ukončení soudního jednání ho nenapadlo nic lepšího, než si opět sednout za volant svého vozidla, které měl odstavené před budovou okresního soudu. Toho si ale všimli policisté, kteří soudní síň už také opustili. Ti obviněnému dali předepsaným způsobem signál k zastavení automobilu. Výzvu ovšem řidič ignoroval, policistu objel a sešlápl plynový pedál. Ujel směrem do centra, kde se ztratil v ulicích. Z výsledku šetření není ale pochyb o tom, že muž z Ústí nad Labem měl zákazy činnosti opět porušit. Teď ho čeká další cesta k soudu, odkud může v případě uznání viny odejít až dvouletým trestem odnětí svobody.

Kouření nebylo

Neodolatelnou chuť po inhalaci nikotinu se rozhodl vyřešit 28letý muž krádeží. Na začátku tohoto týdne v odpoledních hodinách vstoupil do prodejny v Mostě. Poblíž pokladen sáhl po vystavených elektronických cigaretách. Osm kusů tohoto zboží za 1200 korun uchopil a ukrýt ho měl v oděvu. Zaplatit nehodlal a z obchodu odešel. Tento druh nákupu neunikl pracovníkům prodejny, kteří nekalého zákazníka zadrželi a přivolali policejní hlídku. Mostečan se snažil zadržení bránit a chtěl utéci. To se mu nepovedlo. Cigarety musel vrátit a policisté ho převezli do cely. Je to půl roku, co muž odešel s rozsudkem od soudu, kde byl za krádež potrestán. Ponaučení si evidentně nevzal, a proto se opět posadí na lavici v soudní síni. Tentokrát mu hrozí v případě uznání viny až tříletý pobyt ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

9. dubna 2024

