Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drzá zlodějka

CHOMUTOVSKO - Krást se vydala i druhý den na stejné místo; Pobyt na svobodě si prodloužil jen o dva týdny; Pervitin za volantem.

Šestadvacetiletá žena z Chomutova byla před pár dny zadržena policisty poté, co kradla v drogerii v Obchodní zóně Otvice. Do stejné prodejny se vypravila již druhý den po sobě vždy se stejným cílem, a to nabrat si zboží a odejít bez jeho zaplacení. Poprvé jí to vyšlo, do dětského kočárku si na prodejně schovala zastřihovač v hodnotě 900 korun a i s ním pak obchod bez placení opustila. Už další den to tedy zkusila znovu na stejném místě. Znovu si do kočárku vložila různé zboží, zejména krémy a chtěla znovu odejít bez placení. Tentokrát si jí včas všimli zaměstnanci prodejny a přivolaná policejní hlídka dotyčnou rovnou zadržela i s lupem. Přiznala se pak i k předchozí krádeži.

Policisté ženě sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. U soudu jí hrozí kvůli jejímu dřívějšímu odsouzení za majetkovou trestnou činnost až tříletý trest.

Pobyt na svobodě si prodloužil jen o dva týdny

Jen o necelé dva týdny si prodloužil pobyt na svobodě 35letý muž z Klatovska, který se měl podle soudní výzvy k nastoupení výkonu trestu dostavit do věznice již v polovině dubna. Když to neudělal, policisté po něm na základě soudního příkazu začali pátrat. Hlídce chomutovských policistů se díky osobní a místní znalosti podařilo zjistit, kde by se muž mohl zdržovat, a ve večerních hodinách se vydali adresu prověřit. Na chodbě jednoho z panelových domů v Chomutově potkali muže, jehož podoba hledanému odpovídala. Hlídka ověřila jeho totožnost a měla jasno. Dotyčného policisté převezli na oddělení a následně i do věznice k výkonu 14měsíčního trestu odnětí svobody. Ten mu soud uložil za majetkovou trestnou činnost.

Protože do věznice přes soudní výzvu sám nenastoupil, čelí nyní trestnímu stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za jeho spáchání by mohl být v krajním případě odsouzen k dalšímu až dvouletému pobytu za mřížemi.

Pervitin za volantem

Třiatřicetiletému muži z Kadaně sdělili policisté podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dotyčného totiž policejní hlídka přistihla na konci května při řízení pod vlivem drog. Řidiče zastavili muži zákona v ulici Klášterecká krátce po půlnoci a při silniční kontrole s ním provedli kromě testu na užití alkoholu i test na drogy. Ten vyšel pozitivně, což potvrdil i provedený laboratorní rozbor odebraného vzorku krve. Podle jeho výsledku měl muž v sobě zřejmě pervitin.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. června 2022

