Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopadeni krátce po činu

TEPLICKO - z Prodejny si odnesli 83 elektronických cigaret.

V sobotu odpoledne došlo ke krádeži v jedné prodejně na Benešově náměstí v Teplicích. Dvojice spolupachatelů, muž a žena navštívili prodejnu elektronických cigaret. Muž zabavil prodavače otázkami na různé příchutě cigaret a žena využila okamžiku a z regálu vzala 83 kusů cigaret v hodnotě přes 14 tisíc korun. Poté z prodejny odešli, aniž by si něco koupili. To přišlo podezřelé prodavači, který prodejnu obešel a zjistil, že chybí zboží. Ihned kontaktoval policii a po zhlédnutí videozáznamu z kamer byli zjištěni dva pachatelé. Na záznamu byla vidět krádež, i to, že cigarety nesou v igelitce. Policejní hlídka se dala po horké stopě a po krátké chvíli byla dvojice zlodějů dopadena v nedaleké restauraci. Zboží bylo vráceno zpět prodejci a muž a žena vyfasovali sdělení podezření z přečinu krádeže.

14. května 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

