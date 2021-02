Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do vězení nenastoupil

LOUNSKO - Teď mu hrozí další trest.

Začátkem února si ve věznici převzal usnesení o zahájení trestního stíhání 62letý muž, který si tam odpykává trest za to, že opětovně řídil vozidlo i přes uložený zákaz činnosti. Dotyčný byl na podzim loňského roku odsouzen k ročnímu nepodmíněnému trestu a následně soudem vyzván k nástupu tohoto trestu.

Z písemné výzvy, kterou převzal, si však zřejmě nic nedělal a do vězení ve stanovené lhůtě nenastoupil. Na základě soudního příkazu se tedy po muži začali shánět policisté, aby ho do výkonu trestu dodali. Když provinilec zjistil, že ho muži zákona hledají, dostavil se nakonec sám na policejní služebnu. Odtud pak putoval rovnou do výkonu trestu. Protože i nenastoupení k výkonu trestu je podle zákona trestným činem, čelí teď dotyčný dalšímu obvinění a jeho pobyt za mřížemi by se mohl prodloužit.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 10. února 2021

