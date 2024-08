Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Distributor drog zadržen a obviněn

LOUNSKO – Odhaleni přímo při prodeji.

Policejní vyšetřování bylo zahájeno poté, co policejní hlídka začátkem května překazila prodej drog. Obvodní policisté prováděli běžnou hlídkovou činnost v ulicích Podbořan, kde narazila na jim již známou skupinku osob. Ta se ihned po spatření policejního vozu rozdělila a každý se pokusil jít svou cestou. Ne všem se to podařilo a následnou kontrolou bylo u jednoho z nich zjištěno držení pervitinu.



Následným operativním šetřením se kriminalistům lounského územního odboru podařilo odhalit distributora bílé krystalické látky. Dle jejich informací měl prodávat drogy již od roku 2023, přestože již byl za takový čin v posledních letech odsouzen. Z výše uvedených důvodů a obavy, že by mohl působit na do té doby nevyslechnuté svědky, byl státním zástupcem udělen souhlas s jeho zadržením. Pobyt na svobodě neměl dlouhého trvání a hlídka podbořanského obvodního oddělení dotyčného zadržela v ulicích Podbořan. Během procesních úkonů se doznal k několika případům, jak pervitin poskytl svým “zákazníkům“ ať už zdarma nebo za peníze. Uvedl také, že drogy neměl jen na prodej, ale také pro svou potřebu.



Třicetiletý muž z Podbořanska si komisařem vyslechl obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za který mu hrozí trest odnětí svobody až deset let. Na verdikt soudu nyní čeká ve vazební věznici.



