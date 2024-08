Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Děkovný dopis

LOUNSKO – Poděkování dvěma policistům z Dálničního oddělení Postoloprty.



Na podatelnu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byl před pár dny zaslán děkovný dopis. Rádi bychom jej touto cestou zveřejnili a poděkovali autorovi za tato vlídná slova vůči práci PČR.

Dobrý den,

tímto e-mailem bych chtěl mnohokrát poděkovat a zároveň pochválit 2 policisty z Vašeho oddělení (Dálniční policie Postoloprty, okr. Louny) za velikou pomoc při dnešní poruše mého vozidla na dálnici D7.

Vaši kolegové jeli kolem, když se mi porouchalo mé vozidlo a ve všem mi pomohli a strávili se mnou více než hodinu svého pracovního času, než pro mě přijela asistenční služba a zároveň mi dělali štít, aby do mě nikdo nenaboural. Byli hrozně ochotní a milí a myslím si, že by si zasloužili velkou pochvalu za to, že opravdu pomáhají a chrání.

Znění dopisu je anonymizováno.

Je to další velmi cenná zpětná vazba od řidičů pro zasahující policisty z Dálničního oddělení Postoloprty.

23. srpna 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

