Dealer drog zadržen a obviněn

DĚČÍNSKO - Soud jej poslal do vazby; Řídila pod vlivem drog…

V rukou zákona skončil 41letý muž z Děčína, který v průběhu let 2022 až 2023 prodával na různých místech v okrese Děčín drogy. V minimálně 150 případech zásoboval pravidelně osoby závislé na drogách pervitinem. Podezřelého muže kriminalisté koncem minulého týdne zadrželi. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání a obvinil jej ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrhu vyhověl a rozhodl o jeho vzetí do vazby. V případě uznání viny u soudu tak muži hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Řídila pod vlivem drog



Přítomnost drog v krvi 37leté ženy, která v tomto stavu řídila v polovině dubna letoščního roku motorové vozidlo, potvrdil toxikologický rozbor odebraného krevního vzorku. Dotyčnou kontrolovala ve Varnsdorfu v odpoledních hodinách policejní hlídka při řízení motorového vozidla. Řidičku policisté zastavili a v rámci silniční kontroly s ní provedli orientační test na přítomnost drog, který byl pozitivní. Následoval odběr krve a poté, co policisté v těchto dnech obdrželi výsledek jejího rozboru, který potvrdil přítomnost amfetaminu/metamfetaminu, sdělili podezřelé ženě ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny jí u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Děčín 19. června 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

