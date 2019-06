Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další vykradená chatka

TEPLICKO - Snažte se zabezpečit majetek proti zlodějům.

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se vloupal do zahradní chatky v Duchcově. Zloděj překonal oplocení zahrádkářské kolonie a po vypáčení okna vnikl do jedné z chatek. Odnesl si úhlovou brusku, alkoholické nápoje a potraviny, oznamovatelka vyčíslila škodu na více jak osm tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže.

K vloupáním do různých objektů dochází poměrně často, jen od začátku roku jsme na Teplicku přijali oznámení o 13 vloupáních do bytů, šesti rodinných domů a více jak třiceti objektů v zahrádkářských koloniích.

Je na každém majiteli, aby si svou nemovitost řádně zajistil a co nejvíce eliminoval možnost vloupání do objektu, zvlášť to pak platí před prázdninami, kdy lidé odjíždějí na dovolené a byty a domy zůstávají prázdné.

Pomoci lidem se zabezpečením majetku má i projekt Policie České republiky „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Policisté pro spoluobčany připravili mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je volně ke stažení na Google Play či App Store (více o projektu ZDE). Zároveň v rámci šíření osvěty o možnostech ochrany majetku směřované na širokou veřejnost probíhá do 30. června ve vybraných městech včetně Teplic informační kampaň, která spočívá ve vysílání spotů v síti obrazovek prostředků městské hromadné dopravy.

Informace o možnostech zabezpečení majetku je možné najít také na stránkách https://www.stopvloupani.cz/.

Jaké jsou tedy základní rady před odjezdem na dovolenou?

Nechlubte se svými majetkovými poměry.

Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.

Zvažte zveřejňování svých zážitků z dovolené na sociálních sítích, může to být signálem pro zloděje, že je vaše nemovitost prázdná.

Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaném ve zdi.

Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené, mechanické zábranné prostředky je vhodné doplnit elektronickým zabezpečením objektu (alarm, kamery, čidla, napojení na pult centrální ochrany apod.).

Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.

Nenechávejte na pozemku žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreačního objektu.

Svěřte klíč od bytu, nebo domu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který ho bude pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.

Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen (využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení např. rozsvítí světla).

Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události. por. Bc. Daniel Vítek tiskový mluvčí

