Další internetový podvod

DĚČÍNSKO - Ze seniora podvodníci vylákali více než 600 tisíc korun.

Ačkoli se policisté snaží neustále širokou veřejnost upozorňovat a varovat před internetovými podvody, stále se nacházejí důvěřiví lidé, kteří snadno přicházejí o své poctivě nabyté finanční prostředky. Důkazem toho, je poslední evidovaný případ ze začátku října letošního roku, kterým se zabývají děčínští kriminalisté

Pětaosmdesátiletého muže oslovil prostřednictvím telefonního hovoru muž, který mu sdělil, že má na kryptoměnovém účtu Bitcoiny v hodnotě kolem 100 tisíc korun a zeptal se, zda má zájem o jejich vyplacení, případně ještě další zhodnocení. Senior o nabídku projevil zájem, jelikož si vzpomněl, že v minulosti snad měl nějaké investice provádět.

V ten moment se roztočil kolotoč mistrné manipulace ze strany podvodníka. Poškozenému muži bylo voláno z několika telefonních čísel, které se tvářily jako česká, avšak byly tzv. spoofované a ve skutečnosti se jednalo o zahraniční telefonní čísla. Muž se nechal ze strany podvodníka přesvědčit k tomu, aby si do svého osobního počítače nainstaloval několik programů na jeho vzdálenou správu. Podvodník tak získal přístup do jeho počítače a pokračoval ve svém záměru z poškozeného muže vylákat finanční prostředky. Přesvědčil jej k dalšímu investování do kryptoměn. Senior podle instrukcí podvodníka poslal v několika platbách na různé bankovní účty přes 600 tisíc korun. Muži po pár dnech došlo, že se stal obětí podvodného jednání a vše oznámil na policii.

Ve věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a podařilo se jim včas některé odeslané platby zajistit. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Tvrzení podvodníků bývají velmi věrohodná. Využívají tzv. spoofingu telefonního čísla, což znamená, že dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo. Způsob jak ověřit, že telefonní číslo je to, za které se vydává, je, že zavoláte zpět. Pokud jde o spoofing, na druhé straně hovoru se ozve většinou nic netušící člověk, jehož číslo bylo napodobeno.

Kromě peněz získávají podvodníci také citlivé osobní údaje, které mohou kdykoliv zneužít. Setkáte-li se tedy s podvodným jednáním s popisovaným průběhem, neváhejte kontaktovat Policii ČR, ale také svojí banku. Včasné kroky ještě mohou zvrátit ztrátu peněz.

Co dělat, pokud jste se Vy nebo někdo z Vašeho okolí z takovým podvodem setkali?:

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Děčín 31. října 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

