Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cizinec ujížděl německým kolegům

JIŘÍKOV - Na české straně havaroval.

V neděli 30. července v odpoledních hodinách pronásledovala hlídka německých policistů od hraničního přechodu Ebersbach – Jiříkov až na území naší republiky osobní vozidlo Seat, jehož řidič nereagoval na pokyny německých kolegů k zastavení. Řidič tohoto vozidla po pár minutách v ulici Antonínova v Jiříkově nezvládl řízení a při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal smyk. Následně vyjel mimo vozovku, kde narazil do oplocení domu a okrasných dřevin, vozidlo se přetočilo přes střechu na bok do přilehlé zahrady. Při nehodě utrpěl 41letý německý řidič zranění a byl převezen sanitou do SRN k ošetření a provedení dalších úkonů ze strany německých policistů. Dopravní nehodu šetří v součinnosti s německými kolegy děčínští dopravní policisté. Jednáním řidiče pronásledovaného vozidla se zabývají němečtí policisté.

Děčín 31. července 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem