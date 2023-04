Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cizinec obviněn z převaděčství

ÚSTÍ NAD LABEM - Řidič převážel čtyři osoby ve vozidle a další dvě v kufru vozidla.

Hlídka cizinecké policie v odpoledních hodinách na dálnici D8 kontrolovala posádku vozidla Audi A6 Avant. Ve vozidle se nacházel řidič a další čtyři osoby státní příslušnosti Sýrie. Při kontrole vozidla policisté v kufru nalezli další dvě ukryté osoby stejné státní příslušnosti. Tyto osoby byly zajištěny a převezeny na policejní služebnu. Dvaadvacetiletý řidič byl zadržen a převezen do policejní cely. Nejenom, že při kontrole policistům lhal v souvislosti s převozem těchto osob, ale rovněž předložil padělaný doklad řidičského oprávnění. Po provedeným šetření bylo zjištěno, že řidič tyto osoby naložil již v Maďarsku s příslibem, že je převeze přes Slovenskou a Českou republiku do Německa. V tu dobu již věděl, že nemají platné povolení k pobytu na našem území. Uvedený převoz učinil za úplatu nejméně 1.100 Eur. V současné době dvaadvacetiletý muž je stíhán pro trestný čin Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a Padělání a pozměnění veřejné listiny. V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. Na obviněného byl podán návrh na vzetí do vazby, který soudce akceptoval a muž byl eskortován do vazební věznice.

Ústí nad Labem 6. dubna 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

