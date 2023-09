Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěli uplatit policisty

CHOMUTOVSKO - Oba muži již byli obviněni.

Se dvěma případy, kdy se řidič při silniční kontrole snažil uplatit členy hlídky, se v posledních dnech setkali chomutovští policisté.

K prvnímu z nich došlo v neděli kolem poledne. Policisté z oddělení hlídkové služby si na sídlišti Kamenná všimli vozidla ve špatném technickém stavu a rozhodli se ho zkontrolovat. Po zastavení jim řidič sdělil, že nevlastní řidičský průkaz a vozidlo řídil jen proto, že ho právě odvážel k zamýšlenému prodeji. Na tom prý byl již domluven s kupcem. Že má dotyčný zákaz řízení z důvodu dosažení 12ti bodů policisté ověřili následnou lustrací. Muž zřejmě nechtěl mít kvůli řízení bez oprávnění problém, tak si hned „zadělal“ na ještě větší. Nabídl totiž policistům úplatek, když to nebudou řešit a nechají to být. Poté policisté muže zadrželi a nyní kvůli svému jednání čelí obvinění ze spáchání trestných činů podplacení a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V noci z pondělí na úterý se s podobným jednáním, tentokrát opilého řidiče, setkali další policisté ze stejného oddělení. Ti vyrazili krátce po druhé hodině hledat vozidlo, které mělo podle telefonického oznámení v jedné z chomutovských ulic jezdit sem a tam. Hlídka auto nalezla stát u krajnice s nastartovaným motorem. Jakmile si řidič policistů všiml, motor vypnul. Když pak členové hlídky s mužem komunikovali, cítili z něho alkohol, v autě si navíc všimli otevřené plechovky s pivem. S dotyčným tedy provedli dechové zkoušky, jejichž výsledky se pohybovaly v rozpětí od 3,3 do 4,19 promile. Po zadržení si řidič nastoupil do služebního vozidla. Tam pak policistům nabízel úplatek, pokud by jeho jednání řešili jiným způsobem než oficiální cestou. Také tohoto řidiče vyšetřovatel již obvinil, a to ze spáchání trestných činů podplacení a ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě prokázání viny může soud dotyčným za spáchání trestného činu podplacení v krajním případě uložit až šestileté tresty odnětí svobody. Pokud by tito muži policistům žádný úplatek nenabízeli, hrozily by jim za jejich prvotní prohřešky tresty mírnější.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. září 2023

