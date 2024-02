Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěl vykrást sklep

MOSTECKO - Není to žádný nováček; Dvě ženy v pátrání.

Chtěl vykrást sklep

Policisté mosteckého obvodního oddělení předali sdělení podezření 36letému muži ze spáchání pokusu krádeže vloupáním. Ten měl v městské části Pod Lajsníkem na samotném počátku února vypáčit dvě petlice na plaňkových dveřích do sklepní místnosti. Muži se nepodařilo do kóje vniknout a odešel s nepořízenou. Po krátké době se do sklepního prostoru vrátil a pokoušel se povolit šrouby jiných dveří. I tentokrát odešel s prázdnýma rukama a způsobil akorát celkovou škodu na majetku ve výši 1 tisíc korun. Netrvalo dlouho a přivolaní policisté Mostečana zadrželi. Získali totiž poznatky o pohybu podezřelého. Ten byl na návštěvě v bytě u jednoho z nájemníků, odkud putoval rovnou do cely. Zadržený má bohatou majetkovou trestní minulost, za kterou byl soudy v Praze 9, v Mostě, ale i v Karlových Varech potrestán. To mu zřejmě při rozhodování o dalším trestu, který může být až tři roky vězení, nepřilepší.

Dvě ženy v pátrání

O uplynulém víkendu narazili policisté hlídkové služby na dvě hledané ženy. První z nich byla mladistvá osoba a tu kontrolovala hlídka v dopoledních hodinách v Mostě v ulici Česká. Policisté zjistili, že má od října minulého roku Okresním soudem v Mostě nařízenou ústavní výchovu. O měsíc později mladistvá odešla ze zahrady diagnostického ústavu a už se nevrátila. Na služebně si dívku převzal odpovědný pracovník. Druhou ženu ve věku 33 let kontrolovali policisté v ulici Josefa Suka. I na ni bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na ženu zase okresní soud vydal příkaz k zatčení, protože se od loňského října vyhýbala nástupu k výkonu trestu odnětí svobody. Hlídka Mostečanku omezila na osobní svobodě a po krátké době ji policisté převezli do vazební věznice.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

5.února 2024

vytisknout e-mailem