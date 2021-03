Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěl ujet policejní hlídce

DĚČÍNSKO - Muž nereagoval na výzvy k zastavení, začal ujíždět a naboural a další zprávy.

Z trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání byl obviněn 26letý muž, kterého před několika dny stavěla v Rumburku policejní hlídka.

Muž nedbal výzev k zastavení vozidla a policistům ujížděl směrem na Dolní Podluží, kde narazil do domu. Sedl si za volant, i když má uložen roční zákaz řízení, navíc policisté ve vozidle našli dva sáčky s pervitinem. Nebylo to poprvé, kdy se muž dostal kvůli drogám do křížku se zákonem, proto vyšetřovatel zaslal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Odcizená pumpa

Ze zločinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který ve Velkém Šenově vnikl do areálu, kde z plechového kontejneru ukradl přečerpávací pumpu na olej. Škoda byla vyčíslena na více jak tři tisíce korun, pachateli hrozí za zločin krádeže spáchaný v době nouzového stavu až osmileté vězení.

Krádež věcí z aut

Hned tři auta se stala minulý týden terčem neznámého zloděje. V Jílovém odcizil ze zaparkovaného auta všechna kola z lehkých slitin, z dalšího vozidla ukradl autorádio a z třetího zmizely doklady, navíc uvnitř utrhl zpětné zrcátko. Celková škoda, kterou pachatel krádeží a poškozením aut způsobil, bude nejméně padesát tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a poškození cizí věci.

