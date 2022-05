Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

LITOMĚŘICKO – Tentokrát beseda na téma BESIP.

Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Také proto se v pondělí 30. května 2022 uskutečnila v Litoměřicích preventivní beseda na téma BESIP v rámci projektu „Chraň sebe a svůj majetek“. Tento projekt je realizován městem Litoměřice ve spolupráci s Policí ČR a Městskou policií Litoměřice opakovaně již od roku 2014. Jeho součástí byla např. i montáž bezpečnostních řetízků a kukátek na dveře bytů seniorů, která byla finančně podpořena ze strany Ministerstva vnitra ČR. Preventivní projekt je variabilní a přizpůsobuje se potřebám seniorů podle situace ve společnosti.

Preventivní beseda se uskutečnila tentokrát na žádost samotných seniorů, kteří si chtěli osvěžit a doplnit informace z oblasti BESIPu. Teplejší počasí je láká na výlety pěšky, ale i na bicyklech, protože nechtějí nic zanedbat, chtějí být předem dostatečně informováni. Na toto téma měli připraveno množství individuálních dotazů, na které jim odpovídali zástupci Policie ČR a MP Litoměřice. Policisté se jim snažili přiblížit jak se bezpečně pohybovat v dopravním prostředí jako chodec, jaké zásady platí při pohybu na stezkách pro chodce a cyklisty, na chodnících a přechodech a na komunikacích kde chodník chybí. Senioři si osvěžili také zásady pro bezpečný pohyb cyklistů na komunikacích, cyklostezkách a důležitost viditelnosti všech účastníků silničního provozu. Cílem besedy bylo předat seniorům informace a důležitá doporučení jak se chovat v dopravním prostředí, aby se do svízelných nebo krizových situací vůbec nedostali.

Druhá část besedy byla věnována aktuálním případům trestné činnosti páchané na seniorech. Speciálně také kyberprostoru a legendám, s kterými podvodníci nejvíce v této době útočí. Ať už jsou to falešní bankéři, kteří pod záminkou ohrožení účtu nutí poškozené přesunout své úspory na jimi stanovený „bezpečný“ účet a z poslední doby je to také opět legenda vojáka působícího v zahraničí, který potřebuje peníze na návrat do vlasti a slibuje ženám společný život a krásnou budoucnost.

Závěrem proběhla živá diskuze s velkým množstvím dotazů a nejedním příkladem nepříjemných zážitků a zkušeností ze strany samotných seniorů. Všichni účastníci akce obdrželi preventivní a informativní letáčky, luštitelský magazín a díky podpoře města Litoměřice také tašky s reflexním pruhem, reflexní pásky a žetony do nákupních vozíků.

