Chomutovský TOXI tým znovu úspěšný

CHOMUTOVSKO - Zajištěno přes 160 gramů pervitinu, dva z obviněných jsou ve vazbě.

Měsíce práce chomutovského TOXI týmu znovu přinesly výsledky v podobě dopadení tentokrát hned čtyř dealerů drog.

V průběhu září loňského roku nejprve kriminalisté od městských strážníků z Klášterce nad Ohří získali poznatek o možné distribuci pervitinu na Klášterecku. Rozpracováním tohoto poznatku a rozsáhlým šetřením získali informace svědčící o distribuci převážně pervitinu několika osobami a o podílu těchto osob na drogové trestné činnosti. K distribuci docházelo jak v Klášterci nad Ohří a okolí, tak na Kadaňsku.

Minulý víkend spustili kriminalisté spolu s dalšími chomutovskými útvary a se zásahovou jednotkou realizaci. Cílem bylo zadržet jednoho z podezřelých přímo po nákupu pervitinu, pro který si měl dle zjištěných informací zajet na Děčínsko a zakoupenou drogu zajistit, poté zadržet další podezřelé a provést domovní prohlídky i prohlídky nebytových prostor a další úkony včetně výslechů apod.

Při samotné realizaci nejprve policisté s využitím zásahové jednotky na silnici č. 1/13 zastavili vozidlo, v němž se jako řidič nacházel jeden z podezřelých (45 let), spolu s ním policisté zadrželi i jeho spolujezdce. Jak se vzápětí ukázalo, dotyční se skutečně vraceli „z nákupu“, kdy v autě policisté zajistili přes 90 gramů pervitinu. Jeden z těchto zadržených byl později propuštěn, drogu totiž nenakupoval ani neprodával, pouze dostal od svého známého za úkol pervitin „ochutnat“, aby se dealer (který sám pervitin neužívá) při jeho nákupu přesvědčil o jeho kvalitě.

Následovala zadržení dalších podezřelých a zmíněné prohlídky a výslechy. Zajištěno bylo celkem více než 160 gramů bíložluté a bílé krystalické látky (dle orientačního testu šlo o pervitin), nádoby se sušinou zelené rostliny (marihuany), plastové sáčky, digitální váhy a další věci.

Celkem při akci policisté zadrželi pět mužů, z nichž čtyři následně vyšetřovatel na základě důkazů obvinil ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Nejstarším z obviněných je 45letý muž, který jako jediný z obviněných sám pervitin neužívá. Protože ho měl v místě svého současného bydliště v Klášterci nad Ohří dle zajištěných důkazů distribuovat ve značném rozsahu, může mu soud uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Stejná horní hranice trestu hrozí i dalšímu obviněnému (37 let), který měl pervitin prodávat v místě svého bydliště v Kadani. Tento muž se totiž jednání měl dopustit i přesto, že byl v roce 2021 odsouzen za obdobnou trestnou činnost. Na dobu od jednoho roku až do pěti let by za mříže mohl usednout 31letý Klášterečan, který měl kromě pervitinu prodávat i marihuanu a vydělat tak desítky tisíc korun. Posledním z obviněných je 41letý muž z obce na Klášterecku, který si měl ve svém bydlišti také prodejem pervitinu „přivydělat“ minimálně několik tisíc korun. U soudu mu za to hrozí pobyt ve věznici na dobu od jednoho roku do pěti let.

Dva z obviněných (ve věku 45 a 31 let) jsou stíháni vazebně.

Chomutov 28. března 2024

