Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Blíží se Dušičky

V souvislosti s uctěním Památky zesnulých se na hřbitovy začnou sjíždět větší počty lidí, aby uctili památku svých blízkých. Policisté proto upozorňují na některá rizika.

Apelujeme na řidiče, aby dodržovali pravidla, dbali opatrnosti a ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Jako každoročně se očekává zvýšený provoz na silnicích, kam vyjíždějí i tzv. sváteční řidiči. Lze již také očekávat zhoršené klimatické podmínky. V této souvislosti by měli být opatrní také chodci a měli by dbát na svoji bezpečnost.



Také upozorňujeme na ochranu svého majetku: AUTO NENÍ TREZOR! Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, uzavření zavazadlového prostoru a všech dveří vozidla. Nenechávejte bez dozoru žádné odložené věci, a to nejen ve voze. Opatrní buďte i na své osobní věci (např. při úpravě hrobu).



Apel platí také na dodržování vládních opatření v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v naší zemi. Nezapomínejte, že i venku musíte nosit roušky, navíc je povoleno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

27. října 2020

