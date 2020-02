Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zřejmě neunesl rozchod

KARLOVARSKO – Ženu měl mlátit do celého těla.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili 23letému muži z Karlovarska podezření ze spáchání přečinů Ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu Pokusu a Porušování domovní svobody.



Podezřelý se měl na začátku ledna v Ostrově ve večerních hodinách pod pohrůžkou vykopnutí dveří, dožadovat vpuštění do bytu své bývalé přítelkyně. Ta ale ze strachu dveře neodemkla a zavolala na linku 158. Podezřelý muž měl následně násilně vniknout do jejího bytu a zde o rok starší ženu verbálně urážet. Jeho agresivita však vyvrcholila ve fyzické napadení. Ženu měl po slovním incidentu udeřit několika ranami do hlavy a do celého těla. Poté před příjezdem policejní hlídky rychle odešel. Napadená žena byla následně ošetřena v sanitním voze Zdravotnické záchranné služby.



V případě prokázání viny hrozí podezřelému až tříletý pobyt ve vězení.



nprap. Eva Valtová

14. 2. 2020



