Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zákaz koupání a rybaření na vodní nádrži Horka

SOKOLOVSKO – Policejní kontroly probíhají přes den i v noci.

Jelikož vodní nádrž Horka spadá do ochranného pásma vodního zdroje, je jakýkoli vstup a to i do okolí, přísně zakázán. Policisté z obvodního oddělení v Habartově v letošním roce častěji provádějí kontroly neoprávněných vstupů a rybaření na vodní nádrži. Policisté se zaměří na rybáře, kteří i přes vyslovený zákaz na vodní nádrži rybaří. Jeden takový byl přistižen policisty z obvodního oddělení Habartov během noční kontroly ve druhé polovině června letošního roku.

Kontrolovat budou policisté také neoprávněné vstupy do prvního ochranného pásma vodního zdroje. I tam je vstup přísně zakázán. Policejní kontroly budou probíhat přes den a i v noci v nepravidelných intervalech spolu s pracovníky Povodí Ohře po celou rybářskou sezonu.

Každoročně policisté řeší několik případů porušení zákazu rybolovu nebo také zákaz vjezdu vozidel k nádrži. Upozorňujeme, že ten, kdo bude přistižen při rybaření v nádrži, bude řešen ve správním řízení. Těm, kteří se dopustí přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství hrozí až 8 tisíc pokuta a zákaz činnosti do jednoho roku nebo může být uloženo propadnutí věci či může být věc zabrána. V případě, že se někdo dopustí škody vyšší než 5 tisíc korun, půjde o trestný čin pytláctví. Za tento trestný čin by pachateli hrozil trest odnětí svobody a to až na dva roky.

VIDEO ZDE

nprap. Jakub Kopřiva

17. 7. 2020

Odkazy do noveho okna Kontrola rybářů Detailní náhled

Související dokumenty Kontrola rybářů

Velikost souboru:52,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem