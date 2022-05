Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zahájení cyklistické sezóny

SOKOLOVSKO – Probíhají preventivní akce zaměřené na cyklisty.

Chladné počasí je snad na pár měsíců pryč a cyklisté budou moci opět vyrazit do přírody na svých jízdních kolech. Slunečného počasí využily i policejní preventistky, které společně se zástupkyní BESIP a strážníky Městské policie Sokolov ve čtvrtek dne 12. května 2022 uspořádali preventivní akci zaměřenou na cyklisty, a to na cyklostezce v Sokolově vedoucí směrem do Citic.

U cyklistů jsme kontrolovali především výbavu jízdního kola, zda mají správně funkční brzdy nebo jestli mají kolo označené odrazkami. Vpředu odrazkou bílé barvy na zadní kole barvy červené, a zda mají odrazku oranžové barvy na pedálech a na paprscích kol. Důležitým úkolem bylo také připomenout používání ochranné přilby, přestože je povinná pouze pro cyklisty mladší 18 let. Cyklisté měli většinu jízdních kol v pořádku a na drobné nedostatky byli upozorněni. Prioritou naší společné preventivní akce bylo také připomenout sportovcům na jízdních kolech dodržování pravidel silničního provozu.

Bohužel dopravní nehody se nevyhýbají ani cyklistům. Ve čtvrtek dne 12. května 2022 došlo k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla v Horním Slavkově. Sedmapadesátiletý cyklista měl jet na svém jízdním kole po ulici Nádražní a nedodržet bezpečnou vzdálenost za jedoucím automobilem značky Volkswagen. Následně na křižovatce ulice Nádražní a třída Osvoboditelů došlo k nárazu přední části kola do zadní části vozidla. Při dopravní nehodě cyklista utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice k ošetření.

Vzhledem k úspěšné spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven rozdávali preventisté cyklistům nealkoholická piva, a to v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo!“. Cílem tohoto projektu je naučit cyklisty konzumovat během jejich sportovní aktivity nealkoholické pivo a tedy neporušovat zákon konzumací alkoholického piva. Protože stejně tak jako řidiči motorových vozidel ani cyklisté nesmí dle zákona požít alkoholický nápoj před, ani během jízdy. Všichni návštěvníci našeho preventivního stánku tento vychlazený nápoj s radostí přivítali.

Každý cyklista, který se zastavil u našeho preventivního stánku, si mohl zahrát kolo štěstí, kde si vylosoval otázku i například z dopravy a po zodpovězení otázky nebo splnění úkolu si odnesl některý z preventivních policejních předmětů jako například reflexní pásku, reflexní cyklistickou lékárničku, cyklistický přívěšek nebo mapy různých cyklo-oblastí.

Během několika dalších měsíců budou tyto preventivní akce zaměřené na cyklisty probíhat po celém Karlovarském kraji. Přejeme cyklistům mnoho ujetých kilometrů se vší opatrností.

por. Mgr. Soňa Podlahová

13. května 2022

