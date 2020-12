Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Za volant usedli pod vlivem alkoholu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nezvládli řízení a havarovali.

Po nehodě z místa utekl

Třiačtyřicetiletý muž z Aše měl v sobotu 19. prosince 2020 řídit osobní automobil značky Škoda. Poblíž Aše zřejmě nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky a při projetí levotočivé zatáčky dostal smyk, přejel do protisměru a následně mimo pozemní komunikaci. Vozidlo měl poté zanechat v příkopu a z místa dopravní nehody utéct. O několik minut později ho policisté vypátrali v místě trvalého bydliště, kde se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,66 promile. Policisté poté navíc zjistili, že třiačtyřicetiletý muž není držitelem platného řidičského oprávnění. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 40 tisíc korun.

Opilý nezvládl řízení

V pátek 18. prosince letošního roku měl v dopoledních hodinách řídit osobní automobil značky BMW v Chodově čtyřiadvacetiletý muž. Směrem na Vintířov měl s vozidlem přejet do protisměru, dostat smyk, následně vjet na obrubník a poté přední částí automobilu narazit do dřevin. Po projetí dřevin měl narazit do balíků sena a levým bokem vozidla do listnatého stromu. Po dopravní nehodě se čtyřiadvacetiletý muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,68 promile. Při dopravní nehodě utrpěl řidič lehká zranění, se kterými byl převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 30 tisíc korun.

Přesné příčiny a okolnosti těchto dopravních nehod jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 12. 2020

