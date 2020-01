Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Za krádeže skončil ve vězení

SOKOLOVSKO – Kradl na Chebsku i Sokolovsku.

Policisté z obvodního oddělení Habartov sdělili podezření ze spáchání přečinů zpronevěry a krádeže osmnáctiletému muži ze Sokolova.



Ten měl na začátku prosince minulého roku přijet společně s dalšími dvěma muži do prodejny smíšeného zboží na Svatém Kříži na Chebsku. Po vstupu do obchodu si měl do nákupního košíku naskládat několik kartonů cigaret a poté s ním proběhnout přes pokladny, ovšem za nimi byl zastaven přivolanou policejní hlídkou.



O pár dní později měl před panelovým domem v Habartově oslovit nezletilého mladíka. Po něm měl chtít půjčit mobilní telefon. Mladík to nejdříve odmítal, ale po chvíli mu ho půjčil. Zpět už ho ale nedostal, protože osmnáctiletý muž si ho měl nechat a z místa odejít. Později ho měl prodat a finanční prostředky si nechat pro svou potřebu. Svým jednáním měl způsobit škodu téměř 8 tisíc korun.



V páchání trestné činnosti měl osmnáctiletý mladík pokračovat také v novém roce. Nejdříve se měl snažit odcizit několik lahví alkoholu z obchodního domu v Sokolově, které si uschoval pod oblečení. Bez zaplacení prošel kolem pokladny, ale tam byl zastaven pracovníkem ostrahy. V Habartově se z hypermarketu měl snažit odejít bez zaplacení s několika kosmetickými výrobky, ale i tam byl za pokladnou zastaven pracovníkem ostrahy.



Po několika dnech policisté mladíka zadrželi. Na základě rozhodnutí vydaného Okresním soudem v Sokolově byl odsouzen a policisté ho eskortovali přímo do věznice.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 1. 2020

