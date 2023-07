Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vzájemně se napadli

KARLOVARSKO – Jeden vystřelil za airsoftové zbraně.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dvěma mužům z Karlovarska ve věku 35 a 36 let.

Oba muži se měli na konci června letošního roku krátce před sedmou hodinou ranní potkat v Ostrově na Karlovarsku. Po krátké slovní rozepři, zřejmě kvůli ženě, měl mladší muž napadnout staršího nejméně dvěma údery fackou do obličeje. Z toho důvodu vytáhl starší muž airsoftovou zbraň, kterou měl celou dobu u sebe. Se zbraní po mladším muži nejméně dvakrát vystřelil, přičemž ho zasáhl do oblasti hlavy. Postřelený muž měl poté šestatřicetiletého muže chytit, povalit na zem a počkat do příjezdu hlídky policie.

Pětatřicetiletý muž byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

V případě prokázání viny hrozí šestatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Mladšímu muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se výtržnictví dopustil opakovaně.

nprap. Jan Bílek

18.7.2023



