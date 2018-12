Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Výtržnictví v restauraci

SOKOLOVSKO – Fyzicky napadl dva muže.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 42letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů Ublížení na zdraví a Výtržnictví.

Těchto trestných činů se měl dopustit v červnu v Bukovanech v místní restauraci, kde měl na pánských toaletách nejprve zezadu napadnout 48letého letého muže pěstí do žeber. Poté měl napadnout i jeho o čtyři roky mladšího příbuzného údery rukou do obličeje, zad a žeber. Starší napadený se snažil obviněného odstrčit od svého bratra, a tak ho 42letý muž ještě několikrát udeřil do obličeje.

Obviněný muž byl v minulosti již za trestný čin Výtržnictví odsouzen Okresním soudem v Sokolově, proto mu teď v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Kateřina Krejčí

17. 12. 2018

