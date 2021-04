Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykradl sklepní kóji

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu téměř 30 tisíc korun.

V prvním čtvrtletí letošního roku měl jednatřicetiletý muž z jednoho menšího města na Sokolovsku vniknout do panelového domu v Sokolově. Následně se mu mělo podařit vniknout do sklepních prostor. Tam měl poničit zámek do jedné ze sklepních kójí a z té poté postupně odcizit téměř vše, co našel. Vzít měl například postel včetně roštu, několik sjezdových lyží, několik lyžařských bot, inline brusle, úklidovou sadu či třeba chrániče s přilbou.

Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 30 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město ve spolupráci s kriminalisty se případem intenzivně zabývali a nakonec se jim podařilo krádež objasnit.

Následně policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili jednatřicetiletému muži podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 4. 2021

vytisknout e-mailem