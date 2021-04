Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykrádal zaparkovaná vozidla

CHEBSKO – Policisté ho zadrželi a nakonec skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního čtyřiatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Obviněný měl od druhé poloviny února do první poloviny dubna letošního roku ve čtyřech případech vniknout do v Chebu zaparkovaných vozidel, ze kterých následně odcizil řadu věcí.



V únoru měl v brzkých ranních hodinách přijít k zaparkovanému vozidlu značky Audi, vniknout do automobilu a poté z něj odcizit například dámskou peněženku s osobními doklady či platební kartou nebo nabíječku na mobilní telefon. Kromě toho měl odcizit také oblečení, které ve vozidle našel, či finanční hotovost.

Na konci března měl podobným způsobem vniknout do dvou zaparkovaných vozidel. A také z nich odcizil téměř vše, co mu přišlo pod ruku.

Poslední krádeže se měl dopustit v pondělí 12. dubna letošního roku. V nočních hodinách měl poničit skleněnou výplň na zaparkovaném vozidle značky BMW a poté z něj odcizit pouze USB flash disk v hodnotě několika desítek korun.



Tímto svým jednáním měl způsobit celkovou škodu přibližně 13 tisíc korun.



O týden později, tedy v pondělí 19. dubna, byl v dopoledních hodinách čtyřiatřicetiletý muž policisty zadržen.



Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 4. 2021

