Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikli na pozemek

KARLOVARSKO – Fyzicky napadli muže.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 22, 32 a 49 let z Karlovarska, které obvinili ze spáchání zločinu vydírání v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody a jedné ženy ve věku 26 let taktéž z Karlovarska, kterou obvinili ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

Čtveřice obviněných osob se měla po předchozí domluvě vydat v neděli 23. října letošního roku k jedné z chatek v Karlových Varech, a to kvůli finančnímu dluhu, který měl mít šestadvacetiletý muž u obviněné ženy. Poté, co přišli obvinění k vstupní brance pozemku, došlo ke slovní rozepři mezi nimi a dvěma muži ve věku 27 a 34 let, kteří se nacházeli na pozemku s chatou.

Po slovní rozepři mělo dojít k fyzickému napadení, kdy obvinění muži měli napadnout čtyřiatřicetiletého majitele pozemku. Trojice obviněných mužů měla následně vstoupit na pozemek i do samotné chaty, kde se měl nacházet také třetí poškozený šestadvacetiletý muž. Tam měli začít ničit vybavení chaty a fyzicky napadat poškozené muže. Ty měli fyzicky napadnout několika údery do celého těla. Muži, který měl dlužit finanční hotovost, dále vyhrožovali fyzickou újmou. Po fyzickém útoku měla do chaty vstoupit obviněná žena, která mužům sdělila, že to stačí, a tak s napadáním přestali. Poté měli z místa odejít.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byla trojice mužů vzata do vazby.

V případě prokázání viny hrozí trojici mužů trest odnětí svobody až na osm let. V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jan Bílek

27.10.2022

