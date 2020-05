Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupali se do zahradní chatky

CHEBSKO – Odcizili téměř vše, co našli.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 23 a 42 let, které obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Obvinění měli po předchozí domluvě koncem března tohoto roku společně přijet ve svém vozidle k jedné zahradní chatce v Aši. Poté měl mladší z obviněných do chatky násilně vniknout a po prohledání vnitřních prostor odcizit téměř vše, co našel. Jeho pozornost upoutala například motorová pila s příslušenstvím, různé nářadí a auto lednička. Tyto věci poté vynosil ven, kde si je měl převzít starší obviněný a naložit je do vozidla. Svým jednáním způsobili poškozené ženě celkovou škodu ve výši kolem 8 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového jednání dopustili mimo jiné v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID - 19 a čin byl tedy spáchán ve stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Eva Valtová

26. 5. 2020

