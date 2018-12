Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupali se do vozidla

CHEBSKO – Odcizili dokumentaci i finanční hotovost.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů z Chebu, které obvinili z přečinu Krádež ve formě spolupachatelství.

Dvojice mužů ve věku jednatřicet a osmnáct let měla na začátku září letošního roku vniknout v Chebu do zaparkovaného osobního automobilu značky BMW. Starší z mužů měl poničit skleněnou výplň u předních dveří a následně měl jeho mladší parťák do vozidla vniknout. Z toho měl poté odcizit dokumenty k automobilu a finanční hotovost. Majiteli vozidla způsobila dvojice mužů škodu téměř 4 tisíce korun.

Jednatřicetiletý muž se svého jednání dopustil i přesto, že byl za podobný čin v posledních třech letech Okresním soudem v Chebu pravomocně odsouzen a v případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Osmnáctiletému komplici hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dvě léta.

prap. Jakub Kopřiva

19. 12. 2018

