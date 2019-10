Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupali se do vozidel

KARLOVARSKO – Vloupali se do tří aut.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže a stejně staré ženy z Karlovarska, které obvinili ze spáchání přečinů Krádež, Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a muže dále z přečinu Porušování domovní svobody.

Obvinění během září tohoto roku opravdu nezaháleli. Na různých místech v Karlových Varech se měli v průběhu několika po sobě jdoucích dnů vloupat do tří zaparkovaných vozidel. Z těch měli odcizit různé věci. Jednalo se například o elektroniku, oblečení, peněženky s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Svým jednáním způsobili celkovou škodu ve výši kolem 22 tisíc korun. Kromě toho, že trestnou činnosti páchali společně, se muž krádežím věnoval i samostatně. V polovině října tohoto roku se měl v Karlových Varech vloupat do domu a poté vniknout do sklep, odkud odcizil ze sklepní kóje pilu.

Výše uvedeného jednání se obviněný dopustil i přesto, že byl za stejný trestný čin v minulosti odsouzen nebo potrestán Okresním soudem v Karlových Varech, proto mu teď v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Obviněné ženě hrozí v případě prokázání viny až na 2 roky.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

29. 10. 2019

