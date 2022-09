Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupal se do zaparkovaných vozidel

CHEBSKO – Způsobil celkovou škodu přibližně 100 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný měl od poloviny května do září letošního roku hned v jedenácti případech vniknout do zaparkovaných osobních vozidel na Chebsku. Z těch měl odcizit řadu různých věcí. Když z automobilů muž nic neodcizil, tak je poškodil tím, že do nich násilím vnikl.

V polovině května měl vniknout do vozidla, kterého bylo zaparkováno poblíž lesní cesty. Z toho měl odcizit osobní věci majitele automobilu, ale také finanční hotovost či platební kartu. O pár dní později si měl obviněný muž vyhlédnout vozidlo zaparkované u lesní cesty. Také z něj měl nakonec odcizit finanční prostředky, platební karty či jiné osobní doklady.

V následujících týdnech měl své jednání několikrát opakovat. Vždy si měl vybrat osobní automobil, který stal mimo pozemní komunikaci.

Poslední krádeže se měl dopustit v úterý 13. září. V odpoledních hodinách měl vniknout do vozidla, které bylo zaparkováno na lesní cestě. Z něj měl odcizit finanční hotovost, osobní doklady, ale třeba také několik desítek stravenek či platební kartu.

Tímto svým jednáním měl způsobit celkovou škodu přibližně 90 tisíc korun.

Krádežemi se kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení usilovně zabývali a bezprostředně po poslední krádeži dvaapadesátiletého muže zadrželi.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

19. 9. 2022

