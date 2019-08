Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Víkendová dopravní nehodovost na Karlovarsku

KARLOVARSKO – Jedna dopravní nehoda dopadla s tragickým koncem.

Během uplynulého víkendu, od soboty 10. srpna do neděle 11. srpna 2019 vyjížděli dopravní policisté na Karlovarsku k několika dopravním nehodám. Ty se bohužel neobešly bez zranění a jedna dopadla s tragickým koncem.

Dopravní nehoda se zraněním motorkáře se stala v sobotu 10. srpna 2019 v půl třetí odpoledne. Pětadvacetiletý muž vyjel na vyjížďku na svém motocyklu značky Harley-Davidson. Na silnici druhé třídy č. 230 ve směru od Bečova na Teplou na Mariánské Lázně zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svého motocyklu a přejel do protisměru. Zde došlo k bočnímu střetu s projíždějícím osobním vozidlem značky Škoda. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice v Plzni. Ke zranění jiných osob nedošlo. Škoda byla předběžně odhadnuta kolem 40 tisíc korun.

K dopravní nehodě s tragickým koncem došlo ve stejný den o několik hodin později na silnici třetí třídy č. 1944 ve směru od obce Valeč na obec Jeřeň. Šestadvacetiletý řidič při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nezvládl řízení svého vozu značky BMW. Muž měl přejet do protisměru, vyjet mimo vozovku a narazit vozidlem do stromu. Řidič při dopravní nehodě utrpěl bohužel zranění neslučitelná se životem.

Pro dalšího motorkáře letěl vrtulník v neděli 11. srpna 2019 kolem půl jedné odpoledne. Pětatřicetiletý muž řídil motorku značky Honda po silnici I/13 ve směru jízdy od Chomutova na Karlovy Vary. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím automobilem značky Škoda. Motorkáře s těžkým zraněním transportoval vrtulník do nemocnice v Ústí nad Labem. Ke zranění dalších osob nedošlo. Způsobená škoda je odhadnuta kolem 160 tisíc korun. Komunikace po dobu vyšetřování byla zcela uzavřena. Policisté kvůli uzavření silnice odkláněli alespoň osobní vozidla po objízdné trase. Nákladní vozidla musela na místě vyčkat, jelikož objízdná trasa pro ně nebyla sjízdná. Hned jak to bylo možné, řídili policisté provoz kyvadlově.

O dvě hodiny později došlo k další dopravní nehodě na stejné komunikaci, tedy na silnici I/13, tentokrát však u obce Damice. Pětadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Ford zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem značky Opel, do kterého narazil. Při střetu osobních vozidel došlo k lehkému zranění spolujezdkyně z vozidla Opel a k lehkému zranění řidiče automobilu Ford. Ti byli následně převezeni do nemocnice k lékařskému ošetření. Ke zranění dalších osob nedošlo. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 100 tisíc korun. Komunikace byla zcela neprůjezdná, jelikož nebylo možné vzhledem k místu dopravní nehody stanovit objízdnou trasu. V podvečer, kolem půl šesté, byla komunikace I/13 průjezdná a dopravní nehody odstraněny.

U všech řidičů policisté na místě vyloučili přítomnost alkoholu provedenou orientační dechovou zkouškou. Dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů a smrtelná dopravní nehoda v šetření kriminalistů.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

12. 8. 2019

