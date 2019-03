Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště

SOKOLOVSKO – Během krátké doby byl zadržen.

Dnes dne 15. března 2019 krátce před polednem, bylo na linku 158 přijato oznámení z věznice v Kynšperku nad Ohří o svévolném opuštění vězně z nestřeženého pracoviště. Ihned ve spolupráci s Vězeňskou službou bylo provedeno opatření a pátrání po 25letém muži. Na místo byl povolán i vrtulník s termovizí. Provedeny byly prověrky míst, u kterých byl předpoklad, že by se zde muž mohl nacházet. Kolem 13. hodiny provedla policejní hlídka šetření na nádraží v Sokolově. Zde policisté získali poznatek, že jeden z cestujících vlakem směrem na Karlovy Vary by mohl být hledaný muž. Díky těmto poznatkům byl krátce na to hledaný 25letý muž vypátrán a zadržen na nádraží v Karlových Varech příslušníky Vězeňské služby. Poté byl převezen zpět do věznice. Tímto jednáním se muž dopustil přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu může v případě prokázání viny hrozit až pětiletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

15. 3. 2019

