Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Velikonoce pohledem policie

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté během akce zjistili téměř 330 přestupků.

Od čtvrtka 6. do pondělí 10. dubna letošního roku, tedy v období Velikonoc, proběhla na území Karlovarského kraje celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena zejména na zákaz požívání alkoholu a návykových látek u řidičů. Policisté v rámci akce kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.

V tomto období došlo v Karlovarském kraji k několika dopravní nehodám. K jedné z nich došlo v sobotu 8. dubna na pozemní komunikaci č. II/198 u obce Toužim. Dvaačtyřicetiletý řidič vozidla značky Ford zřejmě vlivem mikrospánku přejel do protisměru, narazil do stromu a s vozidlem se převrátil na střechu. Při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Po dopravní nehodě se řidič podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. K další dopravní nehodě došlo v Sokolově u jedné z čerpacích stanic. Šedesátiletému řidiči měly na pozemní komunikaci dojít pohonné hmoty. Vozidlo tedy odstavil a odešel pro benzín k nedaleké čerpací stanici. Během toho ale do odstaveného vozidla Škoda narazila třiapadesátiletá řidička, která se zřejmě plně nevěnovala řízení. Policisté následně lustrací zjistili, že šedesátiletý muž má platnou blokaci řidičského oprávnění pro všechny skupiny.

V rámci bezpečnostní akce policisté vypátrali jednu hledanou či pohřešovanou osobu.

Do akce bylo nasazeno přibližně 80 policistů z dopravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali přes 1 100 vozidel a zjistili 328 dopravních přestupků, kdy 310 vyřešili uložením pokuty příkazem na místě a 18 oznámili příslušnému správnímu úřadu.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté zjistili 132 řidičů, kteří při jízdě překročili stanovenou rychlost. Druhým nejčastěji zjištěným přestupkem byl ve 44 případech nevyhovující technický stav. Dalším nejčastěji zjištěným přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů, a to celkem v 36 případech. Pět řidičů řídilo svá vozidla pod vlivem návykových látek či alkoholu.

nprap. Jan Bílek

11.4.2023

