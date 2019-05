Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Týral svou přítelkyni

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až 8 let vězení.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 40letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu Týrání osoby žijící ve společném obydlí.

V době od ledna 2014 do února 2018 v Sokolově měl obviněný muž týrat svou přítelkyni, se kterou žil. Po celou dobu společného soužití měl poškozenou napadat vulgárními a hrubými nadávkami. V roce 2015 žena muži oznámila, že je těhotná. Obviněný ji měl následně podezřívat, že dítě není jeho. Těhotnou ženu nutil po celou dobu těhotenství chodit do zaměstnání, přičemž on sám nepřispíval žádnou finanční částkou do společné domácnosti. Poškozená si kvůli špatné finanční situaci musela několikrát půjčit peníze, čímž se tedy zadlužila ve výši několikaset tisíc korun. Obviněného ve svém jednání nezastavilo ani těhotenství jeho přítelkyně a nadále ji vyhrožoval fyzickým napadením a odebráním dětí.

Za uvedené jednání mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

2. 5. 2019

