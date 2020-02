Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

;Tragická nehoda u Mariánských Lázních

CHEBSKO – Dvě osoby na místě svým zraněním podlehly.

K vážné dopravní nehodě došlo dnes 1.2.2020 v brzkých ranních hodinách na pozemní komunikaci II/230 ve směru z obce Zádub – Závišín na Mariánské Lázně. K dopravní nehodě mělo dojít tak, že třiadvacetiletý řidič osobního vozidla značky BMW zřejmě vlivem vysoké rychlosti přejel do protisměru, následně vjel mimo silnici a narazil do betonového pilíře viaduktu vedoucího do obce Vlkovice. Při dopravní nehodě utrpěl řidič i jeho šestadvacetiletý spolujezdec zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehli.

Při vyšetřování této dopravní nehody využili krajští dopravní policisté unikátní 3D skener, který dokáže naskenovat místo události ve vysoké kvalitě i v infračerveném spektru.

Po dobu vyšetřování dopravní nehody byla pozemní komunikace zcela uzavřena.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

1.2.2020

