Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda u Bochova

KARLOVARSKO – Motorkář na následky zranění bohužel zemřel.

V pátek 19. srpna letošního roku krátce po osmnácté hodině došlo na silnici číslo 198 k tragické dopravní nehodě motocyklu. K té mělo dojít tak, že sedmašedesátiletý řidič motocyklu značky Harley Davidson jel z obce Bochov směrem do obce Kojšovice. Přibližně jeden kilometr za obcí Bochov zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé zatáčce měl dostat smyk. Po pádu měl motocykl narazit do směrového sloupku a následně se převrátit do příkopu na pravé straně.

Při dopravní nehodě utrpěl sedmašedesátiletý řidič vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. O několik hodin později na následky zranění po dopravní nehodě muž v nemocnici zemřel.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jan Bílek

