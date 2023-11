Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda na Sokolovsku

SOKOLOVSKO – Řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem.

V pátek 17. listopadu letošního roku krátce před třiadvacátou hodinou došlo na pozemní komunikaci číslo III/21030 u obce Krajková k tragické dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že šestadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Kia jedoucí ve směru z obce Krajková do obce Luby zřejmě nepřizpůsobil rychlost, přejel do protisměru a vyjel vlevo mimo pozemní komunikaci, kde narazil do stromu.

Při dopravní nehodě utrpěl bohužel řidič osobního automobilu zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl.

Přesná příčina a okolnosti tragické nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

20.11.2023

