Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tak dlouho kradl, až skončil ve vazbě

SOKOLOVSKO – Svým řáděním měl mladík způsobit škodu téměř 70 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání mladistvého chlapce, kterého obvinili ze spáchání provinění zpronevěry, poškození cizí věci a krádeže.

V pátek 10. ledna letošního roku si měl v Sokolově od stejně starého mladíka půjčit mobilní telefon s tím, že se podívá na své sociální sítě. Po chvíli, kdy chtěl mladík svůj telefon zpět, mu obviněný uvedl, že mu ho nevrátí. Poté z místa i s telefonem odešel. O týden později měl zase v brzkých ranních hodinách přijít k jedné prodejně v Sokolově, kamenem poničit skleněné vstupní dveře a z místa utéct.

V odpoledních hodinách dne 21. ledna měl přijít do prodejny elektroniky v Sokolově a chvíli si prohlížet vystavené zboží. Poté měl vzít z regálu autorádio, uschovat ho pod bundu a nepozorovaně z obchodu bez zaplacení odejít. Tentýž den, jen o několik hodin později, měl kamenem poničit vstupní dveře do prodejny potravin v Sokolově. Tentokrát už z místa neutekl, ale vnikl do obchodu a z toho měl odcizit finanční hotovost, několik lahví alkoholu a přes 20 kartonů cigaret.

Tímto svým jednáním měl způsobit celkovou škodu téměř 70 tisíc korun.

Policisté poté mladíka zadrželi. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl obviněný vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 1. 2020

