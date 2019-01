Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Střety se zvěří

KARLOVARSKO – Čtyři nehody v prvním lednovém dni.

Divoká zvěř je postrachem mnoha řidičů. Jen první den v novém roce 2019 došlo na Karlovarsku k 4 dopravním nehodám, při kterých se střetl osobní automobil se zvěří. První nehoda se stala v brzkých ranních hodinách. Řidič jel s osobním vozidlem značky Škoda po silnici I/13 ve směru na Karlovy Vary. Zprava mu náhle do jízdní dráhy vběhlo divoké prase, do kterého narazil. Vlivem střetu řidič uvedl vozidlo do smyku a následně narazil do svodidel. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 75 tisíc korun.

K další dopravní nehodě došlo v odpoledních hodinách, tentokrát na silnici ve směru od obce Toužim směrem na obec Teplá. Zde řidiči vběhla do jízdní dráhy srna. K dalším dvěma nehodám došlo ve večerních hodinách na silnici I/6 u Bochova. Řidičům téměř na stejném místě, akorát v jiném čase, vběhl do jízdní dráhy jelen a divoké prase. Celkem byla ve všech případech odhadnuta škoda na částku 175 tisíc korun.

Střet se zvěří nejčastěji hrozí od večerních hodin do svítání. Nejvíce kritická je pak doba těsně po půlnoci. Nejen, že je v této době zvěř více aktivní, ale také je těžší zvěř zahlédnout včas a tím zabránit nehodě. Zajímavostí je také to, že v nočních hodinách dochází k oslnění zvěře, která na takové oslnění reaguje tím, že „ztuhne“. Pokud v noci na silnici překvapíte srnu či divočáka, je větší pravděpodobnost, že zůstane nehybně stát na silnici. Odborníci radí, že pokud Vám uprostřed cesty zůstane stát divoká zvěř, ztlumte světla, pokud je to možné. Zvěř je osvícením oslněna a svým způsobem paralizována. Ztlumením světel je větší pravděpodobnost, že odskočí. Pokud zvíře zůstává nehnutě stát, může pak být lepší jej čelně srazit, než se mu pokusit vyhnout a riskovat smyk či sjetí ze silnice. Pokud se Vám již stane, že se srazíte se zvířetem, je Vaší povinností informovat o tom Policii ČR a to i v případě, kdy nedojde ke škodě vyšší než 100.000,- jak je tomu jinak běžné při nehodě. Policie ČR oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku, který následně zajistí odvoz mrtvého zvířete.

V žádném případě si pak nesmíte zvíře z místa srážky odvézt. Podle zákona byste se tak totiž dopustili trestného činu pytláctví!

nprap. Bc. Zuzana Týřová

2. 1. 2019

Odkazy do noveho okna srážka se zvěří Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+