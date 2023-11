Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Středeční dopravní nehody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Dopravní nehoda v Lokti

Ve středu 15. listopadu letošního roku krátce před půl sedmou hodinou ranní došlo na pozemní komunikaci číslo II/209 v ulici revoluční v Lokti k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že devatenáctiletá řidička osobního automobilu značky Škoda jedoucí ve směru do Horního Slavkova se zřejmě plně nevěnovala řízení a nevšimla si zpomalujících vozidel jedoucí před ní. Řidička ve snaze zabránit střetu přejela do protisměru, kde následně narazila do levé přední části značky Volkswagen. Poté ještě s vozidlem narazila do svodidel.

Po dopravní nehodě byla pozemní komunikace několik desítek minut zcela uzavřena a policisté odkláněli dopravu na objízdnou trasu.

Při dopravní nehodě utrpěla devatenáctiletá řidička lehká zranění, se kterými byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. K dalšímu zranění nedošlo.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro devatenáctiletou řidičku.

Dopravní nehoda u obce Bošov

O několik hodin později, krátce před třináctou hodinou, došlo k další dopravní nehodě tří vozidel na pozemní komunikaci číslo I/6 nedaleko obce Bošov. K té mělo dojít tak, že pětatřicetiletý řidič vozidla značky Renault jedoucí ve směru od Karlových Varů na Prahu se zřejmě plně nevěnoval řízení a nevšiml si zpomalujícího vozidla jedoucí před ním. Následně došlo k nárazu do zadní části vozidla značky Citroen, které řídil jednapadesátiletý muž. Vozidlo Citroen bylo vlivem nárazu odraženo do před ním stojícího vozidla značky Mercedes, které řídil čtyřiatřicetiletý muž.

Při dopravní nehodě utrpěl zranění řidič vozidla značky Citroen a spolujezdec z vozidla značky Mercedes. Oba muže převezla Zdravotnická záchranná služba na vyšetření do nemocnice.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

Dopravní nehoda u Karlových Varů

K další dopravní nehodě dvou osobních vozidel došlo v sedmnáct hodin na pozemní komunikaci číslo I/13 u Karlových Varů. K té mělo dojít tak, že pětačtyřicetiletá řidička osobního vozidla značky Hyundai jedoucí ve směru z Karlových Varů do Ostrova se zřejmě plně nevěnovala řízení a přehlédla vozidlo značky Toyota jedoucí před ní, které řídila osmačtyřicetiletá žena. Následně došlo k nárazu přední části vozidla značky Hyundai do zadní části vozidla značky Toyota. To bylo následně odraženo do svodidel.

Po dopravní nehodě byla pozemní komunikace několik desítek minut zcela uzavřena a policisté odkláněli dopravu na objízdnou trasu.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro pětačtyřicetiletou řidičku.

Při těchto dopravních nehodách byla předběžná škoda odhadnuta na přibližně 750 tisíc korun.

K další dopravní nehodě, která se stala ve středu 15. listopadu, došlo u obce Sedlečko. Třiadvacetiletá řidička vozidla značky Peugeot se zřejmě plně nevěnovala řízení, přejela s vozidlem do protisměru a narazila přední částí do stromu. Došlo k lehkému zranění řidičky, která byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice. Další nehoda se stala na dálnici D6. Řidič osobního automobilu značky Audi zřejmě nepřizpůsobil rychlost, dostal s vozidlem smyk a narazil do středových vozidel. Při této nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Všichni řidiči se po dopravních nehodách podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Prevence: Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí, apelujeme na řidiče, aby sledovali aktuální vývoj počasí a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky, neboť se podmínky na silnici mohou velmi rychle změnit. Zejména je důležité přizpůsobit rychlost stavu komunikace a dodržovat dostatečnou vzdálenost za ostatními vozidly. Je také na místě své vozidlo před jízdou pečlivě připravit. Samozřejmostí by měly být kvalitní zimní pneumatiky, do hor sněhové řetězy, nemrznoucí kapalina do ostřikovačů a další zimní výbava. Dále je nutné před započetím jízdy pečlivě očistit z vozidla sníh a led, aby řidiči neohrožovali sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči by v tomto počasí měli být celkově více opatrní, předvídaví a při své cestě nikam nespěchat.

nprap. Jan Bílek

16.11.2023

