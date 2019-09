Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Staré boty vyměnil za nové

KARLOVARSKO – Ty si nazul a nezaplatil.

Dne 24. září 2019 ve večerních hodinách šel 43letý muž z Aše na svůj nákup do obchodního domu v Karlových Varech. Muž si měl v prodejně obout vystavěné boty a svou starou obuv vložit do krabice od nových bot, kterou následně odložil do regálu s pečivem. Poté prodejnu opustil přes samoobslužné pokladny, aniž by nazuté boty zaplatil. Nedošel však daleko, neboť byl během krátké chvíle zastaven ostrahou. Přivolaná hlídka policie muže zadržela a eskortovala na místní policejní služebnu. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře 43letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež.

V páchání trestné činnosti není žádným nováčkem. Takového trestného činu se dopustil i přesto, že byl v minulosti za stejný trestný čin pravomocně odsouzen nebo potrestán Okresním soudem v Chebu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

26. 9. 2019

