Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

KARLOVARSKO – Jeden z dvojice mužů skončil ve vazbě.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 39 a 45 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže. Mladší z dvojice mužů byl navíc ještě obviněn ze spáchání přečinu poškození cizí věci.



Od druhé poloviny prosince minulého roku do neděle 9. ledna roku letošního se měla dvojice dopustit v Karlových Varech pěti krádeží, respektive ve čtyřech případech měl devětatřicetiletý muž krást sám a v jednom případě společně s pětačtyřicetiletým mužem.



V prosinci měli oba muži v brzkých ranních hodinách vniknout do prodejny potravin. Objekt měli prohledat a nakonec z něj odcizit pokladnu s finančními prostředky, volně odložené peníze či stravenky.



O zhruba dva týdny později se měl devětatřicetiletý muž vydat do podzemních garáží a z neuzamčeného osobního automobilu značky Volkswagen odcizit navigaci a několik dalších drobností. Hned následující den měl vniknout do hotelu a v něm poškodit tři mincovníky u toalet. Poté měl poničit vstupní dveře na toaletu, kde ovšem nakonec nic neodcizil, pouze tam zapomněl svůj batoh.



V neděli 9. ledna měl vniknout do dvou prodejních stánků. V těch nic neodcizil, ale měl poničit elektrickou roletu. Ve stejný den měl vniknout do prodejny a z té odcizit kancelářské potřeby, bižuterii a notebook. S odcizenými věcmi ale daleko neutekl, protože o několik ulic dále byl vypátrán policejní hlídkou.

Tímto svým jednáním měla dvojice mužů, kteří již byli v minulosti pravomocně odsouzeni za krádeže, způsobit celkovou škodu přibližně 120 tisíc korun.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného pětačtyřicetiletého muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 1. 2022

