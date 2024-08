Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

S vozidlem skončil na střeše

KARLOVARSKO – Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem.

Ve středu 14. srpna letošního roku krátce po patnácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo I/20 k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že třiačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen jedoucí ve směru od obce Bezvěrov do Toužimi zřejmě nepřizpůsobil rychlost, přejel do protisměru a dostal s vozidlem smyk. Následně vyjel vlevo mimo komunikaci, kde se osobní automobil převrátil na střechu, přičemž narazil do směrového sloupku a do stromu.

Při dopravní nehodě utrpěla zranění třiatřicetiletá spolujezdkyně, která byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,12 promile. Policisté tak muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 100 tisíc korun.

Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny tak řidič hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

16.8.2024

vytisknout e-mailem