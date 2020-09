Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

ROADPOL Dny bezpečnosti

KARLOVARSKÝ KRAJ – Do celorepublikové akce se zapojili i policisté z Karlovarského kraje.

Do projektu ROADPOL SAFETY DAYS (tj. ROADPOL Dny bezpečnosti), který se v letošním roce koná od 16. do 22. září, se zapojili také policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Ti v rámci preventivní akce rozdávali řidičům na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří či na čerpacích stanicích informační leták o pravidlech silničního provozu na českých komunikacích. Leták je dostupný v češtině, angličtině, němčině a polštině a je určen českým i zahraničním řidičům s cílem zvýšit jejich povědomí o pravidlech provozu na českém území.



A právě na informační leták, který obsahuje spoustu užitečných rad, si řidiči velice pochvalovali. „Užitečná a praktická pomůcka, která člověku připomene základní pravidla silničního provozu v České republice,“ reagoval na obdržený leták jeden z cizinců mířící do České republiky přes hraniční přechod Pomezí nad Ohří.

VIDEO Z PREVENTIVNÍ AKCE ZDE





O preventivním projektu ROADPOL DNY BEZPEČNOSTI:



V letošním roce se v souvislosti s Brexitem evropská síť dopravních policií TISPOL přeměnila na strukturu ROADPOL. Poslání organizace zůstává stejné. Je jím sdílení dobré praxe a zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu napříč členskými státy organizace ROADPOL. Se vznikem nové organizace vznikl i nový společný preventivní projekt ROADPOL SAFETY DAYS (tj. ROADPOL Dny bezpečnosti), který navazuje na dřívější projekt Evropský den bez úmrtí na silnicích.



Projekt je tentokrát zaměřen celkově na bezpečnost na pozemních komunikacích, nikoliv pouze na fatální následky dopravních nehod. Do budoucna má tedy mnohem vyšší pravděpodobnost uplatnění. Termínově byl projekt sladěn s Evropským týdnem mobility. Letos tak trvá od 16. do 22. září 2020. V rámci preventivní kampaně může každý složit svůj slib bezpečnosti, a to online na stránkách www.roadpolsafetydays.eu.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 9. 2020

Související dokumenty ROADPOL Dny bezpečnosti

Velikost souboru:62,7 MB / formát MP4

Pravidla_provozu_CZ.pdf

Velikost souboru:325,8 KB / formát PDF

Pravidla_provozu_DE.pdf

Velikost souboru:326,1 KB / formát PDF

Pravidla_provozu_PL.pdf

Velikost souboru:325,8 KB / formát PDF

Pravidla_provozu_EN.pdf

Velikost souboru:323,7 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem