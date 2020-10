Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řídil v zákazu a navíc pod vlivem drog

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

V polovině srpna tohoto roku v dopoledních hodinách kontrolovali policisté z obvodního oddělení Bečov nad Teplou čtyřicetiletého řidiče vozidla Avia. Lustrací vyšlo najevo, že řidič usedl za volant i přes skutečnost, že má rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to do srpna roku 2021. To však nebyl jediný prohřešek, který policisté při silniční kontrole zjistili. Na výzvu se podrobil orientačnímu testu na přítomnost návykových látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na látku Amphetamin/Methamphetamin. Dále se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Takového jednání se navíc dopustil i přesto, že byl již v minulosti za takový čin odsouzen.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Eva Valtová

20. 10. 2020

