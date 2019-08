Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič se plně nevěnoval řízení

KARLOVARSKO – Způsobená škoda je kolem 100 tisíc korun.

V úterý 6. srpna 2019 kolem 17:00 hodin řídil 37letý muž osobní motorové vozidlo značky Nissan s přívěsem, a to po silnici I/6 ve směru od Karlových Varů směrem na Prahu. Přibližně 300 metrů za křižovatkou na Žlutice se řidič plně nevěnoval řízení, a to zřejmě z důvodu mikrospánku. Po zjištění, že s vozidlem vjel na pravou krajnici a částečně mimo komunikaci, se snažil vrátit zpět. Přívěsem však narazil do svodidel, což vozidlo rozhodilo a následně vjel vpravo mimo silnici. Nárazem se uvolnil náklad z přívěsu, část odlétla a narazila do přední části protijedoucího nákladního automobilu.

Alkohol byl u řidičů vyloučen orientační dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Způsobená škoda na poškozených svodidlech a vozidel je předběžně odhadnuta na částku kolem 100 tisíc korun. Policisté nadále tuto dopravní nehodu prošetřují.

Prevence:

Mikrospánek trvá 3 až 15 sekund, během nichž člověk nevnímá žádné vnější podněty, jako jsou zvuky nebo vizuální vjemy. Mnoho řidičů usuzuje, že nástup mikrospánku dokážou poznat, zvládnout ho bez problému a předcházející příznaky je neodradí od pokračování v jízdě. Řidiči by měli usedat za volant odpočatí, zajistit si dostatečný přísun tekutin, dělat pravidelné přestávky a dle možností při delší trase se v řízení střídat. Pokud začne přicházet únava, je dobré včas zastavit, odpočinout si, pořádně se protáhnout nebo se projít.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

7. 8. 2019

