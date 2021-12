Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič narazil s vozidlem do stromu

KARLOVARSKO – Zřejmě měl mikrospánek.

V pondělí dne 6. prosince 2021 v ranních hodinách došlo na silnici č. I/13 u obce Květnová k dopravní nehodě. Osmatřicetiletý řidič řídil osobní vozidlo ve směru na Klášterec nad Ohří, kdy se zřejmě vlivem mikrospánku plně nevěnoval řízení, s vozidlem měl přejet do protisměru, vyjet mimo komunikaci a narazit přední částí vozidla do vzrostlého stromu. Policisté s řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla negativní. Při dopravní nehodě řidič utrpěl zranění, se kterým byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 70 000 Kč. Dopravní nehoda je v šetření dopravních policistů.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

7. 12. 2021



