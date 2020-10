Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič nadýchal téměř dvě promile

KARLOVARSKO - Měl přejet do protisměru a narazit do zde projíždějícího automobilu.

V sobotu dne 10. října 2020 sedmatřicetiletý řidič vozidla Škoda jel v pozdních večerních hodinách po silnici druhé třídy č. 198 ve směru na Teplou. Při své jízdě měl přejet do protisměru a přední částí narazit do právě projíždějícího automobilu značky Mazda. Řidiči tohoto vozidla měl posléze nabídnout finanční odškodnění. Třiačtyřicetiletý muž měl z počátku souhlasit. Poté však usedl do vozidla a zavolal policejní hlídku. Oba dva řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce. U sedmatřicetiletého muže vyšla s pozitivním výsledkem, a to s nejvyšší naměřenou hodnotou 1,99 promile alkoholu. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Následně byl vyzván k lékařskému vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. Tomu se však odmítl podrobit.

Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Eva Valtová

13. 10. 2020

